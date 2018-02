POL-HF: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Herford, Engerstraße/Zum Grünen Wald (ots) - Bro. Am 23.03.2018, um 23:21 Uhr, ereignete sich in Herford, Engerstraße/Zum Grünen Wald, ein Alleinunfall, bei dem der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein 32jähriger Engeraner befuhr mit seinem 1er BMW die Engerstraße in Richtung Herford. Im Bereich der oben genannten Einmündung überfuhr der Engeraner mit seinem PKW eine Verkehrsinsel und ein Verkehrszeichen. Dabei wurde sein PKW erheblich beschädigt, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste. Trotz einer Zeugenaussage leugnete der Engeraner seine Fahrereigenschaft. Bei der Personenüberprüfung des 32jährigen wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. In einem Herforder Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 10150 Euro

