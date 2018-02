POL-HF: Diebstahl aus PKW

Kirchlengern (ots) - (ms) In der Zeit von Freitagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Samstagnachmittag, 16.25 Uhr, wurde am Alfred-Krupp-Weg in Kirchlengern ein weißer VW Touareg aufgebrochen, indem eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Aus dem PKW wurden anschließend das Navi-Gerät samt Monitor, die Klimaanlage, das Lenkrad sowie eine DVD-Anlage ausgebaut und entwendet. Der Schaden wird auf insgesamt ca. 5250 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell