POL-HF: Diebstahl eines hochwertigen BMW

Herford (ots) - (ms) Am frühen Samstagmorgen gegen 02.50 Uhr wurde vom Hof eines Wohnhauses am Wihmsfeld in Herford-Eickum ein neuwertiger weißer BMW 430 Grand Coupe M mit den amtlichen Kennzeichen HF-PT 4 entwendet. Das Fahrzeug ist mit auffälligen anthrazitfarbenen 18-Zoll-Alufelgen ausgerüstet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell