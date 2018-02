POL-HF: Verkehrsunfallflucht

Löhne (ots) - (ms) In der Zeit von Freitag, 23.30 Uhr, bis Samstagmittag gegen 13.00 Uhr, wurde ein in Löhne an der der Jahnstr. geparkter schwarzer Mercedes hinten rechts im Bereich der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von ca. 250 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Direktion Verkehr der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu wenden.

