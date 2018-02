POL-HF: Kennzeichendiebstahl

Herford (ots) - (mmb) Am Freitagabend (23.02.2018) in der Bügelstraße entwendet wurden die amtlichen Kennzeichen MI-DD5596, welche an einem geparkten, schwarzen Seat Ibiza angebracht waren. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

