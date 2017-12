POL-HF: Einbruchversuch in Wohnhaus

Hiddenhausen (ots) - (ms) Am Heiligabend in der Zeit von 10.00-17.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter in Hiddenhausen im Ellernkamp versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Dabei hielten die Terrassentür und Türrahmen und mehreren Hebelversuchen stand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu melden.

