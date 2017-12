POL-HF: Brand eines Gartenhauses

Spenge (ots) - (ms) Am Abend des 1. Weihnachtstages gegen 19.45 Uhr geriet in Spenge-Lenzinghausen am Grenzweg ein Gartenhaus in Brand und musste durch die Feuerwehr Spenge gelöscht werden. Als Brandursache ist eine Brandstiftung nicht auszuschließen. Der Brandschaden beträgt ca. 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Direktion Kriminalität der Polizei Herford unter der Tel.-Nr. 05221/ 888-0 zu melden.

