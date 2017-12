POL-HF: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Herford, Ortsteil Eickum, Lübbecker Straße (ots) - Bro. In der Zeit vom 21.12. bis zum 24.12.2017 kam es in Herford, Ortsteil Eickum, zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus an der Lübbecker Straße. Unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein und die Räumlichkeiten im Haus wurden durchsucht. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Einsatzleitstelle

Telefon: 05221 888 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell