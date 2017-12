POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden. Vorweihnachtliche Quadausfahrt endet im Krankenhaus.

Kirchlengern, Ostring (B 239) (ots) - Bro. Am 24.12.2017, um 09:15 Uhr, beteiligten sich 6 Quadfahrer an einer privaten Ausfahrt in Kirchlengern. Die Gruppe befuhr den Ostring (B 239) in Richtung Lübbecke. Kurz vor der Auffahrt zur A 30 in Richtung Osnabrück musste ein Fahrzeugführer aus dieser Gruppe sein Quad verkehrsbedingt anhalten. Für einen 55jährigen Quadfahrer aus Lage kam dies derart überraschend, dass er mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem vor ihm haltenden Quad zu verhindern. Durch dieses Fahrmanöver geriet das Quad auf den rutschigen Seitenstreifen, kam ins Schleudern und kollidierte mit einer Leitbake. Das Quad überschlug sich mehrfach und kam letztendlich auf der Fahrbahn wieder zum Stehen. Der Quadfahrer stürzte von seinem Fahrzeug und prallte unglücklicherweise gegen einen Ampelmast. Dadurch zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Quadfahrer mit einem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gefahren. Hier wird er wohl nicht nur die anstehenden Feiertage verbringen. Das Quad wurde erheblich beschädigt. Insgesamt entstanden Sachschäden von ca. 1700 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell