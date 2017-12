POL-HF: Einbruch in Einfamilienhaus

Hiddenhausen (ots) - (mmb) Einen Einbruch, der sich am Samstag (23.12.2017) zwischen 14.00 Uhr und 22.15 Uhr in der Ringstraße ereignet hat, bemerkten Bewohner nach Rückkehr. Unbekannte Personen drangen hier durch Manipulation an einem Fenster in ein Wohnhaus ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Behältnis mit Schmuck und Bargeld. Täterhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer (05221) 888-0 entgegen.

