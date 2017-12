POL-HF: Fahrzeugführer verursacht Unfall und flüchtet

Herford (ots) - (lahs) Am Samstagnachmittag (23.12.) zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen BMW in der Tribenstraße Höhe Hausnummer 10. Das Fahrzeug stand in einer markierten Parkbucht und wurde vorne rechts am Stoßfänger und Kennzeichen beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

