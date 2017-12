POL-HF: Unfallflucht auf Parkplatz

Vlotho-Exter (ots) - (lahs) Am Samstagmorgen (23.12.) wurde in der Zeit von 08:45 Uhr bis 09:20 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Edeka-Wilke in Vlotho-Exter ein geparkter PKW beschädigt. Der schwarze Polo stand in der zweiten Parkreihe und wies Unfallspuren an der linken hinteren Tür auf. Es entstand ein Sachschaden von ca.1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden und Regulierung zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Herford unter Tel.: 05221/888-0 in Verbindung zu setzen

