POL-HF: Einbruchsradar - 17 Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

Herford, Enger, Spenge, Hiddenhausen, Vlotho, Löhne, Kirchlengern, Rödinghausen, Bünde (ots) - (hay) Die Polizei im Kreis Herford registrierte eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Wohnungseinbrüchen in der zurückliegenden Woche. Im gesamten Kreisgebiet wurden insgesamt 17 Einbrüche gemeldet. In 9 Fällen lag der Tatzeitraum in der hellen Tageszeit oder der Dämmerung. Bei 6 Tatausführungen blieb es beim Versuch. Auf die Kommunen verteilt, gab es sechs Taten in Herford, zwei in Kirchlengern, vier in Bünde, drei in Hiddenhausen, und jeweils eine in Löhne und Kirchlengern. Der Anstieg der Fallzahlen in der letzten Woche ist nicht repräsentativ für das zurückliegende Jahr. In den letzten zwölf Monaten zeichnete sich eine günstigere Entwicklung ab. Die außergewöhnliche Anzahl der gemeldeten Taten zeigt aber, dass die Anstrengungen der Polizei weitergeführt werden müssen. Die Senkung der Fallzahlen im Bereich des Wohnungseinbruchsdiebstahls bleibt auch in 2018 ein Behördenziel der Kreispolizeibehörde Herford. Die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger ist aber hierbei unerlässlich. Der Wohnungseinbruchdiebstahl ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und nicht nur das eines bestimmten Teils der Bevölkerung oder einer Region. Die Unterstützung beinhaltet die sofortige Verständigung der Polizei über den Notruf 110 bei der Wahrnehmung von verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Aber auch die bauliche Nachrüstung vom Einbruchsschutz in den eigenen vier Wänden gehört dazu. Hierzu können Sie sich unter der Telefonnummer 05221 888-1710 einen Termin für ein Beratungsgespräch vereinbaren. Nähere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.riegelvor.nrw.de

