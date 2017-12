POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden Fußgängerüberweg Klinkstraße - Auswertung des Videomaterials mit Fotos - bitte kreisweit veröffentlichen

1 weiterer Medieninhalt

32557 Bünde (ots) - Die anliegenden Fotos zeigen den schweren Verkehrsunfall an dem Fußgängerüberweg an der Klinkstraße Ecke Schwartemeierstraße. Das vordere dunkle Fahrzeug fuhr auf den Überweg zu. Die Auswertung der vorhandenen Videomaterialien ergab, dass der Verkehrsunfallflüchtige in eine der Seitenstraßen nach dem Überweg abgebogen sein muss. Die Ermittlungskommission im Verkehrskommissariat bittet nochmals Zeugen, die im weiteren Zeitverlauf des Unfalls Beobachtungen zu einem dunklen PKW (evtl. in der Form eines kleineren SUV) gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei hat unter der Hinzuziehung von Sachverständigen in diesem Verkehrsunfall mit Personenschaden Spuren von dem beteiligten Fahrzeug aus der Gegenrichtung und der Kleidung der angefahrenen Frau sichern können. Die Auswertung dazu lässt den Schluss zu, dass die Windschutzscheibe des verursachenden gesuchten Fahrzeugs beschädigt sein müsste. Die Beamte werden die Ermittlungen speziell in die Auto-Werkstätten intensivieren. Die Ermittlungen werden über die Feiertage fortgesetzt. Auf dem Foto ist links oben am Bildrand der verursachende dunkle PKW zu sehen. Die Nahaufnahme zeigt eine Ausschnittsvergrößerung. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

