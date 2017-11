POL-HF: Unfallflucht - Geparkter Insignia durch weißen PKW beschädigt - Zeugenaufruf

32257 Bünde (ots) - (um) Das Verkehrskommissariat ermittelt in einem Fall von vor einer Woche. Am Freitag (10.11.), am frühen Morgen (08:00Uhr), beschädigte ein weißer PKW einen Opel Insignia gegenüber der Einfahrt des Dienstgebäudes am Strotweg. Ein Zeuge hatte sich mit einem Kennzeichenfragment gemeldet, mit dem die Ermittler nicht weiterkommen. Der Zeuge hatte einen weißen PKW beobachten können, den eine Fahrerin gegen das andere Fahrzeug lenkte. Die Frau hielt noch kurz an, fuhr dann jedoch plötzlich wieder an und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Beamten bitten mögliche Zeugen sich bei der Polizei zu melden. Der Schaden beträgt etwa 1.000.- Euro. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(um) Uwe Maser

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell