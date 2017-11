POL-HF: Diebstahl an Rohbau - Weißer Kastenwagen stiehlt Fassadendämmung

32257 Bünde (ots) - (um) Bisher unbekannte Täter stahlen gestern Abend, in der Zeit von 22:30 Uhr bis 22:50 Uhr, in der Dunkelheit Baumaterialien und Fassadendämmung von einer Baustelle am Dünner Kirchweg. Der Schaden muss noch genau ermittelt werden. Ermittlungen vor Ort ergaben, das in dem Zusammenhang der Tat ein länglicher weißer Kastenwagen, welcher ohne Licht von der Baustelle fuhr, steht. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

