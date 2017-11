POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Firmengebäude - In zwei Firmen Fliesen und Badgarnituren in erheblichem Wert gestohlen

32602 Vlotho (ots) - (um) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15.11.) brachen bisher unbekannte Täter in ein Gebäude an der Möllberger Straße ein. Aus dem Fachhandel stahlen die Täter große Mengen an Keramikware und Badarmaturen der Marke Grohe als Palettenware. Insgesamt entwendeten die professionell agierenden Täter Komplettsets auf etwa 50 Paletten verpackt. Es muss ein großes Tatfahrzeug zur Ausführung benutzt worden sein. Ebenso brachen die Täter in das Nebengebäude ein und stahlen hier Fliesen, ebenfalls auf Paletten gelagert. Der Schaden liegt bei mehreren zehntausend Euro und muss noch genau erfasst werden. Die Kriminalwache übernahm die Spurensicherung. Die Ermittlungen in diesen Fällen dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

