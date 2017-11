POL-HF: Unfallflucht - Parkender Seat Leon beschädigt

32130 Enger (ots) - (um) Am Montag (13.11.) tagsüber parkte ein PKW Seat an der Südstraße vor einem Firmengelände entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand. Nachdem die Fahrerin gegen 16:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite fest. Ein Verursacher des Schadens in Höhe von etwa 1.800.- Euro hat sich nicht gemeldet. Vielmehr hat er sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine erforderliche Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

