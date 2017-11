POL-HF: Diebe stehlen Fahrräder in Valdorf

Vlotho (ots) - (tü) Aus dem Anbau einer Scheune an der Herforder Straße entwendeten Unbekannte vier Fahrräder. Dabei handelt es sich jeweils um eine graues, ein weißes und ein blaues Damenfahrrad der Marke Pegasus sowie um ein schwarzes Herrenfahrrad der Marke Pegasus. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag, 13.00 Uhr, bis Montag, 17.40 Uhr. Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich an der Herforder Straße. Dabei entwendete der unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 22.45 Uhr, bis Sonntag, 12.00 Uhr, ein silberfarbenes Damenfahrrad der Marke Kettler, dass mit einem Spiralschloss im Garten des Hauses an einen Holzpfosten der Terrassenüberdachung angeschlossen war. Die Polizei prüft hier Tatzusammenhänge. Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221 / 888-0 entgegen.

