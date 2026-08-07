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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Strohmiete in Brand

Heinsberg-Boverath (ots)

Eine Strohmiete stand in der Nähe der Ortschaft Boverath am 7. August (Freitag), gegen 1.45 Uhr, in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Brandstiftung handeln. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die damit in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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