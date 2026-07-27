Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnanhänger von Betriebsgelände gestohlen

Wassenberg (ots)

Am vergangenen Samstag (25. Juli) verschafften sich zwei Diebe gegen 16.30 Uhr am Forster Weg gewaltsam Zutritt auf einen umzäunten Parkplatz eines Unternehmens. Sie fuhren mit einem anthrazitfarbenen VW Touareg mit vermutlich britischen Kennzeichen auf den Platz, koppelten einen Wohnanhänger der Marke Tabbert mit Aachener Kennzeichen (AC-) an und verließen das Gelände kurze Zeit später.

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