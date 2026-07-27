POL-HS: Nicht zugelassener BMW entwendet

Übach-Palenberg-Holthausen (ots) - Unbekannte Täter stahlen am Birgder Hof von einem Stellplatz einen Wohnwagen der Marke Adria, an dem ein Aachener Kennzeichen (AC-) angebracht war. Die Tat ereignete sich zwischen dem 8. Juni (Montag) und dem 19. Juli (Sonntag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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