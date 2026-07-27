POL-HS: Nicht zugelassener BMW entwendet
Hückelhoven-Brachelen (ots)
Auf dem Holter Weg entwendeten Unbekannte zwischen letzter Woche Donnerstag (23. Juli), 22 Uhr und Freitag (24. Juli), 14.30 Uhr, einen nicht zugelassenen Pkw der Marke BMW, der auf einem Firmengelände vor einer Halle stand.
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