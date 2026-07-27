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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nicht zugelassener BMW entwendet

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Auf dem Holter Weg entwendeten Unbekannte zwischen letzter Woche Donnerstag (23. Juli), 22 Uhr und Freitag (24. Juli), 14.30 Uhr, einen nicht zugelassenen Pkw der Marke BMW, der auf einem Firmengelände vor einer Halle stand.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 27.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Wohnwagendiebstahl

    Übach-Palenberg-Holthausen (ots) - Unbekannte Täter stahlen am Birgder Hof von einem Stellplatz einen Wohnwagen der Marke Adria, an dem ein Aachener Kennzeichen (AC-) angebracht war. Die Tat ereignete sich zwischen dem 8. Juni (Montag) und dem 19. Juli (Sonntag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 27.07.2026 – 13:00

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    Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Zwischen dem 17. Juli (Freitag) und dem 24. Juli (Freitag) stahlen unbekannte Personen in der Roermonder Straße aus dem Kellerraum eines Rohbaus Kupferkabel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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    Wassenberg-Rothenbach (ots) - Zwischen Mittwoch (22. Juli), 11 Uhr, und Donnerstag (23. Juli), 17 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Peugeot Boxer mit Heinsberger Kennzeichen, der am Grenzübergang Rothenbach an einem Restaurant abgestellt war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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