PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnwagendiebstahl

Übach-Palenberg-Holthausen (ots)

Unbekannte Täter stahlen am Birgder Hof von einem Stellplatz einen Wohnwagen der Marke Adria, an dem ein Aachener Kennzeichen (AC-) angebracht war. Die Tat ereignete sich zwischen dem 8. Juni (Montag) und dem 19. Juli (Sonntag).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Kabeldiebstahl aus Rohbau

    Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Zwischen dem 17. Juli (Freitag) und dem 24. Juli (Freitag) stahlen unbekannte Personen in der Roermonder Straße aus dem Kellerraum eines Rohbaus Kupferkabel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Peugeot Boxer entwendet

    Wassenberg-Rothenbach (ots) - Zwischen Mittwoch (22. Juli), 11 Uhr, und Donnerstag (23. Juli), 17 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Peugeot Boxer mit Heinsberger Kennzeichen, der am Grenzübergang Rothenbach an einem Restaurant abgestellt war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 24.07.2026 – 13:00

    POL-HS: Diebstahl aus Pkw

    Hückelhoven (ots) - Aus einem Pkw, an dem sie zuvor eine Scheibe eingeschlagen hatten, stahlen unbekannte Täter nach ersten Erkenntnissen unter anderem Bargeld und eine Uhr. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 22. Juli (Mittwoch), 22 Uhr, und dem 23. Juli (Donnerstag), 09.40 Uhr an der Gladbacher Straße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren