POL-HS: Wohnwagendiebstahl

Hückelhoven (ots) - Aus einem Pkw, an dem sie zuvor eine Scheibe eingeschlagen hatten, stahlen unbekannte Täter nach ersten Erkenntnissen unter anderem Bargeld und eine Uhr. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 22. Juli (Mittwoch), 22 Uhr, und dem 23. Juli (Donnerstag), 09.40 Uhr an der Gladbacher Straße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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