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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Quad von Grundstück gestohlen

Hückelhoven (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (21. Juli) wurde ein Anwohner in der Straße Doverack gegen 1 Uhr auf verdächtige Geräusche aufmerksam. Als er diesen auf den Grund ging, bemerkte er zwei männliche Personen, die ein Quad vom Grundstück über die Einfahrt auf die Straße geschoben hatten. Als der Anwohner auf sich aufmerksam machte, flüchtete einer der Männer zu Fuß in Richtung Neckarstraße. Dem anderen gelang es, das Quad zu starten, mit dem er dann ebenfalls in die gleiche Richtung davonfuhr. Die Täter waren beide schwarz gekleidet. Einer war etwa 180 Zentimeter groß, sein Begleiter zirka 160 Zentimeter. Das blau-gelbe Quad der Marke Polaris war mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) ausgestattet. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie können außerdem Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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