POL-HS: Geld nach Geschäftseinbruch erbeutet
Heinsberg (ots)
Unbekannte Täter drangen zwischen dem 3. Juli (Freitag), 18.15 Uhr und dem 4. Juli (Samstag), 9.40 Uhr, gewaltsam in ein an der Industriestraße ansässiges Geschäft ein und erbeuteten ersten Ermittlungen zufolge mehrere hundert Euro Bargeld.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell