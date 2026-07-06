POL-HS: Geld nach Geschäftseinbruch erbeutet

Hückelhoven-Doveren (ots) - Ein 71 Jahre alter Hückelhovener befuhr am Donnerstag (2. Juli) gegen 11.25 Uhr die Provinzialstraße in Fahrtrichtung Doveren. In einer Kurve kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Pkw mit Anhänger eines 64-Jährigen aus Linnich zusammen, der in Fahrtrichtung Baal unterwegs war. Der Hückelhovener und seine Beifahrerin wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus ...

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