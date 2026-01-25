Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Geilenkirchen (ots)

Am Samstagabend (24. Januar) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Goethestraße entsandt. Im Keller des Mehrfamilienhauses kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr evakuierte alle Bewohner des Hauses und löschte den Brand. Insgesamt wurden 29 Personen aufgrund einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Eine Person wurde leicht verletzt zu einem Krankenhaus verbracht. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte das Mehrfamilienhaus für die Bewohner wieder freigegeben werden. Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

