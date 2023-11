Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unberechtigte Abhebungen von Konto

Wer kennt den Täter?

Geilenkirchen/Alsdorf (ots)

Ein Mann aus Übach-Palenberg musste feststellen, dass zwischen dem 16. März und dem 21. März 2023 von seinem Bankkonto dreimal unberechtigt Geldbeträge abgebucht wurden und erstattete Anzeige. Ermittlungen ergaben, dass in zwei Shell Tankstellen in Geilenkirchen und Alsdorf offenbar eine Kopie der Debitkarte des Übach-Palenbergers zum Bezahlen eingesetzt wurde. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung des Täters führten, hat die Staatsanwaltschaft Aachen einen Beschluss zur Veröffentlichung der Lichtbilder erlassen, die in der Tankstelle zur Tatzeit entstanden sind. Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

