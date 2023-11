Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Öffentlichkeitsfahndung nach Handtaschendiebstahl

Wassenberg (ots)

Am 13. Juni 2023 entwendete ein bislang unbekannter Täter einer 83-jährigen Frau an der Jülicher Straße/Weilerstraße in Wassenberg die Handtasche mit Bargeld und Debitkarte. Am selben Tag hob der Täter mit der Karte gegen 20.30 Uhr an einem Geldautomaten der Kreissparkasse in Wassenberg einen vierstelligen Betrag vom Konto der Seniorin ab. Gegen 20.40 Uhr hob er am selben Geldautomaten nochmals einen Geldbetrag ab. Da die Ermittlungen bislang nicht zur Feststellung der Identität des Täters geführt haben, werden nun mit Beschluss der Staatsanwaltschaft Aachen Lichtbilder veröffentlicht. Wer erkennt den Mann auf den Bildern oder kann Hinweise zu seiner Identität geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

