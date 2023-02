Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 18-Jährige vermisst/ Wer hat Letizia gesehen?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Geilenkirchen-Immendorf (ots)

Seit dem 2. Dezember 2022 wird die 18-jähige Schülerin Letizia Holterbusch vermisst. Sie verließ vermutlich gegen 8 Uhr ihr Elternhaus in Immendorf und kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Sie ist 168 Zentimeter groß und von schlanker Gestalt. Ihre Haare trug Letizia zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schulterlang und dunkelrot gefärbt. Zudem trägt sie eine feste Zahnspange und hat ein Zungenpiercing. Wer kann Angaben dazu machen, wo sich Letizia aufhält oder hat Hinweise, die mit ihrem Verschwinden in Zusammenhang stehen könnten? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg, Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell