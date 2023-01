Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Ladenlokal

Heinsberg-Karken (ots)

In der Nacht von Freitag (30. Dezember), 21 Uhr, auf Samstag (31. Dezember), 6 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in einen in der Mühlenstraße ansässigen Laden für Tierfutter und Gartenartikel ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

