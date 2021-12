Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendliche sexuell belästigt

Hückelhoven (ots)

Gegen 10.40 Uhr am Dienstag (30. November) kam es in der Tiefgarage eines Supermarktes an der Straße Am Landabsatz offenbar zu einer sexuellen Belästigung. Dabei hielt ein bisher unbekannter Täter eine 15-Jährige fest und berührte diese unsittlich. Die Jugendliche riss sich los und lief davon. Laut Beschreibung handelte es sich um einen etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann mit dünner Statur und auffällig blasser Haut. Er hatte kurze oder keine Haare, trug einen braunen Anglerhut, einen blauen Mundschutz, einen grauen Pullover sowie eine schwarze Jogginghose. Durch die Auseinandersetzung trug er eine Verletzung am rechten Handrücken davon. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Alternativ kann auch online das Hinweisportal der Polizei genutzt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

