Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 69-jähriger Mann vermisst

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Seit Donnerstag (23. Januar) wird ein 69-jähriger Mann aus Geilenkirchen-Lindern vermisst. Er verließ am frühen Morgen sein Wohnhaus an der Straße Linderner Bahn. Sein blauer Pkw Ford Mondeo wurde später auf einem Parkplatz an der Straße Rurallee in Linnich parkend aufgefunden. Gegen 8.15 Uhr wurde der Linderner zuletzt von einem Zeugen am Flussufer der Rur gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Polizeihubschraubern und Mantrailer Hunden im Bereich der Linnicher Rur verliefen bislang ergebnislos. Der Vermisste ist 174 Zentimeter groß, hat eine schlanke Statur und kurze, graue Haare. Er ist Brillenträger und indischer Abstammung. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke der Marke Wellensteyn, einem rosafarbenen Hemd, einer hellgrauen Hose sowie grau-blauen Turnschuhen. Die Polizei bittet Personen, die den Mann gesehen haben oder Hinweise auf seinen Verbleib machen können, sich beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

