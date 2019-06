Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind nach Verkehrsunfall gesucht

Hückelhoven-Doveren (ots)

Am Dienstag, 25. Juni, ereignete sich gegen 12 Uhr an der Kreuzung Schöffenstraße/ Holzapfelstraße ein Verkehrsunfall. Ein Mädchen im Alter von etwa 13 bis 14 Jahren fuhr mit seinem Fahrrad auf der Schöffenstraße und bog nach links auf die Holzapfelstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Ford einer 27-jährigen Frau aus Linnich, die auf der Holzapfelstraße in Richtung Landstraße 117 unterwegs war. Durch den Aufprall stürzte das Kind zu Boden. Die Pkw Fahrerin stieg aus und kümmerte sich um das Mädchen, welches jedoch nach kurzer Zeit die Unfallstelle verließ, ohne seine Personalien anzugeben. Daraufhin meldete die Pkw Fahrerin den Vorfall bei der Polizei. Das Mädchen war etwa 170 Zentimeter groß, schlank und hatte lange, blonde Haare. Zur Klärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei das Mädchen, sowie Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

