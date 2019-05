Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld und Schmuck bei Einbruch erbeutet

Wegberg-Isengraben (ots)

Am Dienstag (28. Mai) hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Hauses an der Straße In Isengraben auf. Anschließend drangen sie in das Gebäude ein und durchsuchten zwischen 12.20 Uhr und 15.30 Uhr die Wohnung. Erbeutet wurden Bargeld und Schmuck.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell