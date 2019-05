Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Kindergarten und Kiosk

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Am Freitagmorgen (31. Mai) wurde gegen 6.50 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Servatiusstraße gewaltsam eingedrungen waren. Ein Fenster war aufgehebelt und die Räume durchsucht worden. Nach ersten Feststellungen fehlte nichts. Die Tat ereignete sich zwischen dem 29. Mai (Mittwoch) und dem 31. Mai (Freitag).

In einen Kiosk auf der Straße An der Maar brachen zwei bisher unbekannte Täter am Freitag (31. Mai) gegen 4.20 Uhr ein. Sie durchsuchten die Geschäftsräume und erbeuteten eine Kassette samt Bargeld und Tabakwaren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen hatten die Tat bemerkt und die Polizei informiert. Nach ihren Angaben waren die Personen etwa 180cm groß, schlank und trugen schwarze Hosen sowie Kappen auf dem Kopf. Einer war mit einem blauen Kapuzenpullover, der andere mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist noch nicht geklärt. Daher werden weitere Zeugen dieser Vorfälle und Personen gesucht, die Angaben zur Identität der Täter machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

