Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit einer schwerstverletzten Person

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Wassenberg befuhr am heutigen Montag, 27. Mai 2019 gegen 05:50 Uhr die Wassenberger Straße (B221) aus Richtung Orsbeck in Richtung Unterbruch. Im Bereich einer Kurve kam der Pkw aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden. Die 65-Jährige wurde schwerstverletzt mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Die B221 wurde für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme zwischen Orsbeck und Unterbruch gesperrt.

