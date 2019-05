Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Exhibitionist zeigt sich gegenüber 11-jährigem Mädchen

Geilenkirchen (ots)

Ein 11-jähriges Mädchen bemerkte am Mittwoch, 8. Mai, gegen 7.20 Uhr einen Mann vor einem Haus an der Herderstraße. Dieser hatte die Unterhose bis auf die Knöchel heruntergezogen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Das Mädchen lief davon und konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: Er war etwa 30 Jahre alt, hatte kaum Haare und trug ein grünes T-Shirt. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können oder ihn ebenfalls gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0.

