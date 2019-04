Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Erkelenz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (25. April), zwischen 00.30 Uhr und 5.20 Uhr, an der Straße Sachsenring ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein am Fahrbahnrand parkender Pkw Honda wurde in diesem Zeitraum durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der silberne Pkw wies linksseitig im Heckbereich einen erheblichen Unfallschaden auf. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zum Verursacher machen? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0.

