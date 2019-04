Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall verletzt

Erkelenz-Holzweiler (ots)

Eine 52-jährige Frau aus Wegberg fuhr am Donnerstag, 25. April, gegen 19 Uhr, mit ihrem Pkw BMW auf der Autobahn 46 in Richtung Heinsberg und verließ diese an der Ausfahrt Erkelenz-Ost. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 11-jähriger Junge. An der Einmündung zur Landstraße 354 bog sie nach links in Richtung Terheeg ab. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw BMW einer 24-jährigen Frau aus Erkelenz. Diese war auf der Landstraße 354 aus Richtung Terheeg in Richtung Ferdinand-Clasen-Straße unterwegs. Durch den Aufprall wurde zogen sich die 52-Jährige sowie die 24-jährige Erkelenzerin Verletzungen zu. Der 11-jährige Beifahrer verletzte sich nach ersten Erkenntnissen nicht. Alle am Unfall beteiligten Personen wurden mit Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo die Wegbergerin stationär aufgenommen werden musste. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr säuberte die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell