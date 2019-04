Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Gaststätte eingebrochen

Selfkant-Höngen (ots)

Eine Gaststätte an der Heerstraße war am Mittwoch (24. April) das Ziel unbekannter Einbrecher. Diese hebelten eine Tür auf und drangen so ins Gebäude ein. Anschließend versuchten sie eine zweite Tür innerhalb des Gebäudes aufzubrechen, was jedoch augenscheinlich nicht gelang. Ob sie etwas entwendeten, wird noch ermittelt.

