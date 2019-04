POL-HS: Pressebericht Nr. 110 vom 20.04.2019

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Hückelhoven Diebstahl eines Klein- LKW Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag wurde an einer Autowaschanlage in Ratheim, Millicher Straße, ein weißer Ford Transit mit GK- Kennzeichen entwendet.

Wegberg Brand in einem leerstehenden Haus Am Freitag wurde gegen 09:00 Uhr in einem leerstehenden Haus an der Bahnhofstraße ein Brand gemeldet. Das Erdgeschoß wurde hierdurch stark in Mitleidenschaft gezogen (die Feuerwehr berichtete bereits). Eine Brandstiftung kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Vor Entstehung des Brandes wurden Jugendliche an dem Objekt gesehen, die einen Bolzenschneider bei sich trugen. Am Brandort konnte ein solches Schneidgerät sichergestellt werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und versiegelt.

