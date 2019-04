Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Arztpraxis und Wohnung

Hückelhoven (ots)

Indem sie ein Fenster aufhebelten, brachen unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Parkhofstraße ein. Von dort aus gelangten sie auch in eine Wohnung im Obergeschoss des Hauses und durchsuchten Räumlichkeiten und Möbel. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch (17. April).

