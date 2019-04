Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Auf parkende Fahrzeuge aufgefahren

Heinsberg-Dremmen (ots)

Eine 33-jährige Frau aus Heinsberg fuhr am 9. April (Dienstag), gegen 16.20 Uhr mit ihrem Pkw Seat auf der Erkelenzer Straße in Richtung Gladbacher Straße. Dabei stieß sie mit der rechten Fahrzeugfront gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Dieser wurde durch den Aufprall gegen zwei weitere parkende Fahrzeuge geschoben. Die 33-jährige, sowie ihr 1-jähriges Kind, welches sich im Pkw befand, wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte beide ins Krankenhaus. Die Heinsbergerin konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Ihre Tochter wurde stationär aufgenommen. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, zwei waren nicht mehr fahrbereit.

