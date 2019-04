Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Exhibitionist auf Friedhof

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Auf einem Friedhof an der Rurstraße bemerkte eine 48-jährige Heinsbergerin am Sonntag, 7. April, gegen 18.20 Uhr, einen unbekannten Mann, welcher sich entblößt hatte. Offenbar hatte der Täter die 48-Jährige zuvor bewusst durch lautes Räuspern auf sich aufmerksam machen wollen. Als diese die Polizei informierte, entfernte er sich auf einem Fahrrad. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Person nicht mehr ausfindig machen Laut Beschreibung handelte es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann, der eine normale Körpergröße sowie eine kräftige Statur hatte und südeuropäisch wirkte. Er trug eine Kappe und hatte vermutlich etwas Bräunliches in seiner Kleidung. Wer Beobachtung gemacht hat, die mit der Tat oder dem Täter in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich bei der Polizei Heinsberg zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 1, Telefon 02452 920 0.

