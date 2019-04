Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen melden Exhibitionisten am Bahnhof

Hückelhoven-Baal (ots)

Am Bahnhof bemerkten Zeugen am Freitag (5. April), gegen 10 Uhr, einen Mann, der in einem Wartehäuschen saß und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die hinzugerufenen Polizisten konnten diesen vor Ort antreffen und nahmen ihn vorläufig fest. Es handelte sich bei dem Mann um einen 42-jährigen Hückelhovener. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell