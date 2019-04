Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 96 von Samstag, 06. April 2019

Kreis Heinsberg (ots)

Hückelhoven-Hilfarth Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, 05.04.2019, gegen 20:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher über die Terrasse Zugang zu einem Wohnhaus in der Kleiststraße und durchsuchte sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Er entwendete Bargeld und Schmuck und flüchtete in unbekannte Richtung, nachdem ein Bewohner des Hauses auf ihn aufmerksam geworden war. Sofort eingeleitete Fahndungsmassnahmen verliefen negativ.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: - ca. 20-25 Jahr alt - 170-180cm groß - bekleidet mit einem blau-weißem Kapuzenshirt und schwarzen Handschuhen - vor dem Gesicht hatte der Täter eine Art Mundschutz (Tuch oder ähnlich)

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 02452-9200 entgegen.

Erkelenz Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Montag, 01.04.2019 bis Freitag, 05.04.2019, gelangten Unbekannte nach Aufbrechen einer rückwärtigen Kellertüre in ein Einfamilienhaus und durchsuchten dort sämtliche Räume und Behältnisse nach möglichem Diebesgut. Ob die Täter fündig wurden, ist noch nicht abschließend geklärt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell