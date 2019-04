Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aggressives Fahrverhalten

Polizei sucht Zeugen

Erkelenz (ots)

In einem Baustellenbereich an der Gerderather Burgstraße wurde am Dienstag (2. April), gegen 18.50 Uhr, ein 43-jähriger Mann durch aggressive Fahrweise gefährdet. Er gab an, zu Fuß im Bereich einer Baustelle unterwegs gewesen zu sein, als eine Pkw Fahrerin in den für die Durchfahrt gesperrten Bereich einfuhr. Als er sie darauf hingewiesen habe, dass sie hier nicht fahren dürfe, wurde er von ihrem Beifahrer beleidigt. Anschließend sei die Frau wieder angefahren und in den Eremitenweg eingebogen. Der 43-Jährige wurde bei diesem Fahrmanöver nach eigenen Angaben fast vom Fahrzeug erfasst. Es handelte sich um einen schwarzen Pkw VW mit Erkelenzer Kennzeichen (ERK-). Wer hat das Geschehen beobachtet? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell