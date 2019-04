Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ausbremsen auf Bundesstraße

Geilenkirchen (ots)

Am Montag (1. April) fuhr ein 52-jähriger Mann aus Hückelhoven mit seinem Pkw Nissan auf der Bundesstraße 56 aus Richtung Heinsberg kommend in Richtung Aldenhoven. Vor ihm fuhr in gleicher Richtung ein unbekannter Mann mit einem kleinen, weißen Pkw. In Höhe der Abfahrt Frelenberg fuhr der Hückelhovener auf die Überholspur, um mehrere Lkw zu überholen. Auch der Fahrer des weißen Wagens fuhr vor ihm auf der linken Spur. Dieser bremste sein Fahrzeug dann, ohne offensichtlichen Grund, bis fast zum Stillstand ab, so dass der 52-Jährige eine Notbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs setzte seine Fahrt anschließend in auffallend langsamer Geschwindigkeit fort. An der nächsten Überholspur, in der Nähe der Ortschaft Immendorf, gelang es dem Hückelhovener, den Wagen zu überholen. Dabei erkannte er, dass der Fahrer männlich war, etwa 25 bis 35 Jahre alt und nur sehr wenige Haare oder eine Glatze hatte. Die Polizei bittet den bislang unbekannten Fahrer, sowie Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell