Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Ausweisdokumente aus Fahrzeug entwendet

Hückelhoven (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zum 2. April (Dienstag) mehrere Ausweisdokumente aus einem Pkw, der an der Straße An Bocketsmühle stand.

