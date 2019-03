Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau nach Sturz mit dem Fahrrad schwer verletzt

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Auf dem Wurmweg ereignete sich am Mittwoch (27. März), gegen 13.15 Uhr ein Vorfall, bei dem eine 63-jährige Frau aus Geilenkirchen schwer verletzt wurde. Sie war in Begleitung ihres Lebensgefährten mit dem Fahrrad auf dem Wurmweg zwischen der Konrad-Adenauer-Straße und der Straße Am Merkenheim unterwegs. Ihr kamen fußläufig Personen entgegen. Da diese mittig gingen, machte die Geilenkirchenerin sie mündlich darauf aufmerksam, zur Seite zu treten. Als sie an einem jungen Mädchen vorbeifuhr, kollidierte sie mit dem Ellenbogen der Fußgängerin und stürzte gegen eine Mauer sowie ein Stahlgeländer rechtsseitig. Durch den Sturz verletzte sich die Frau schwer. Das Mädchen lief nach dem Vorfall sofort weg, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Ihre Personalien konnten jedoch im Nachhinein ermittelt werden. Ihr Begleiter half der 63-Jährigen aufzustehen und brachte sie zur Polizeiwache, um den Vorfall anzuzeigen. Da es der Frau gesundheitlich sehr schlecht ging, informierten die Polizeibeamten einen Rettungswagen, der sie ins Krankenhaus brachte, wo sie stationär verblieb. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, unter Telefon 02452 920 0, zu melden.

